Депутат ответил на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для атак на РФ
Депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью NEWS.ru предупредил, что в ответ на удары западных дальнобойных ракет по глубинным районам России возможен тактический ядерный ответ.
По его словам, если по российской территории нанесут удары из стран Евросоюза, реакция будет «ядерной», и это может быть не обычным оружием типа «Орешник», а тактическим ядерным вооружением. Колесник добавил, что подобные меры обусловлены принципом перехода качественных изменений при накоплении количественных — и заявил, что Россия отреагирует на любую реальную угрозу безопасности, исходящую, по его мнению, от риторики Трампа и «коалиции желающих».
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать размещение на её территории дальнобойных ракет, способных достигать целей в России, и назвал это ключевым элементом таких гарантий.
Кроме того, Подоляк говорил, что Украина готова заморозить конфликт по существующей линии соприкосновения.
