Депутат ответил на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для атак на РФ

Депутат ГД Колесник: РФ может ответить ядерным оружием на атаки вглубь страны
Фото: istockphoto/RomoloTavani

Депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью NEWS.ru предупредил, что в ответ на удары западных дальнобойных ракет по глубинным районам России возможен тактический ядерный ответ.



По его словам, если по российской территории нанесут удары из стран Евросоюза, реакция будет «ядерной», и это может быть не обычным оружием типа «Орешник», а тактическим ядерным вооружением. Колесник добавил, что подобные меры обусловлены принципом перехода качественных изменений при накоплении количественных — и заявил, что Россия отреагирует на любую реальную угрозу безопасности, исходящую, по его мнению, от риторики Трампа и «коалиции желающих».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать размещение на её территории дальнобойных ракет, способных достигать целей в России, и назвал это ключевым элементом таких гарантий.

Кроме того, Подоляк говорил, что Украина готова заморозить конфликт по существующей линии соприкосновения.

Никита Кротов

