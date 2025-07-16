Обвиняемый в хищениях экс-глава Курской области Смирнов останется в СИЗО
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в растрате бюджетных средств, останется под арестом. Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Адвокат бывшего чиновника просил освободить его подзащитного из следственного изолятора. В аргумент он привел сотрудничество со следствием и проведенные допросы. Однако судья счел основания для продления содержания под стражей достаточными.
Напомним, экс-губернатор причастен к хищению миллиарда рублей, который выделила АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Предполагается, что он организовал схему хищений вместе со своим заместителем.
Ранее стало известно, что Смирнов мог дать показания против бывшего министра транспорта Романа Старовойта, из-за чего тому могло грозить до 20 лет лишения свободы.
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