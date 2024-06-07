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Боевики ВСУ готовятся наступать на харьковском направлении, о чем говорят данные разведки. Об этом заявил на своем Youtube-канале полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
«Сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ», – сказал Стариков.
Экс-полковник добавил, что украинские неонацисты подвели от семи до десяти бригад на харьковское направление.
Со слов Старикова, Запад специально разрешил киевскому режиму бить по российским территориям натовским оружием в преддверии наступления, которое планируют боевики ВСУ. Помимо этого, Евросоюз и Штаты помогают в формировании ударного воздушного комплекса, который включает в себя истребители F-16.
Перед этим руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев говорил о сложности ситуации в регионе и неутихающих обстрелах. По его словам, по всей фронтовой линии ведутся тяжелые бои. Глава ВГА резюмировал, что украинские радикалы отправляют мобилизованных без подготовки в зону боевых действий под Харьковом.
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Никита Кротов