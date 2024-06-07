Стало известно, каким оружием ВСУ ударили по Луганску

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Украина ударила по Луганску дальнобойными американскими ракетами ATACMS, всего было выпущено пять ракет, из которых четыре удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.При этом уточняется, что российские системы ПВО сбили четыре из пяти выпущенных ракет. Последняя повредила два многоквартирных дома. В результате вражеской атаки, предварительно, пострадали не менее 20 человек, в том числе дети.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара ВСУ. По данным МЧС, три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов после ракетного удара ВСУ.
По данным военкора Евгения Поддубного, три человека погибли и 35 ранены, включая троих детей. Таковы предварительные данные последствий ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Луганска.
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