ВС РФ поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с бойцами ВСУ и иностранными кураторами

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ВС РФ в ночь на 8 февраля ударили по заводу «Экватор» в николаеве, поразив производство беспилотников и общежитие, где проживали бойцы ВСУ, а также иностранные кураторы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который сослался на информацию своих товарищей из самого города.
«В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор"» - цитирует РИА Новости Лебедева.
По его словам, ВС РФ использовали для удара по заводу три БПЛА «Герань». Один из них попал в цех, где производились беспилотники для ВСУ, а второй – в общежитие. Там располагались украинские военные, а также иностранные кураторы, которые помогали собирать и настраивать дроны. Третий российский беспилотник угодил во внутреннюю часть завода, где по имеющимся данным находились джипы с военными номерами и военная техника.
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