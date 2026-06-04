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«Секретная информация»: Стало известно, зачем Рютте приехал на Украину

Политолог Вакаров: Рютте приехал в Киев обсуждать военные операции ВСУ
Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте приехал на Украину для обсуждения предстоящих военных операций ВСУ. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.



Напомним, Рютте прибыл в Киев накануне с неанонсированным заранее визитом. По словам Вакарова, он приехал на Украину для оказания публичной поддержки киевского режима после массированных ударов ВС РФ и оценки нанесенного ущерба военным объектам.

«Марк Рютте хочет лично, так сказать, своими глазами оценить ущерб, понять, что произошло. Было очень мало конкретной информации о том, какие все-таки убытки понесла Украина от последних ударов. В этой связи генсек НАТО хочет оценить реальную ситуацию, получить секретную информацию», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Вакаров добавил, что Рютте лично координирует программу PURL, через которую идет финансирование Киева со стороны стран НАТО, а также закупки от США, в том числе и ракет Patriot. В этой связи эксперт не исключил, что Владимир Зеленский будет в очередной раз просить ракеты для систем ПВО.

Но самой главной целью поездки Рютте в Киев Вакаров назвал обсуждение с Зеленским и с другими украинскими военными операции, которые планируются ВСУ в летние месяцы.
Элина Позднякова

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