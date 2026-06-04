«Секретная информация»: Стало известно, зачем Рютте приехал на Украину

04 июня 2026, 10:48

Политолог Вакаров: Рютте приехал в Киев обсуждать военные операции ВСУ

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте приехал на Украину для обсуждения предстоящих военных операций ВСУ. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Напомним, Рютте прибыл в Киев накануне с неанонсированным заранее визитом. По словам Вакарова, он приехал на Украину для оказания публичной поддержки киевского режима после массированных ударов ВС РФ и оценки нанесенного ущерба военным объектам.





«Марк Рютте хочет лично, так сказать, своими глазами оценить ущерб, понять, что произошло. Было очень мало конкретной информации о том, какие все-таки убытки понесла Украина от последних ударов. В этой связи генсек НАТО хочет оценить реальную ситуацию, получить секретную информацию», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.