«Секретная информация»: Стало известно, зачем Рютте приехал на Украину
Политолог Вакаров: Рютте приехал в Киев обсуждать военные операции ВСУ
Генсек НАТО Марк Рютте приехал на Украину для обсуждения предстоящих военных операций ВСУ. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.
Напомним, Рютте прибыл в Киев накануне с неанонсированным заранее визитом. По словам Вакарова, он приехал на Украину для оказания публичной поддержки киевского режима после массированных ударов ВС РФ и оценки нанесенного ущерба военным объектам.
«Марк Рютте хочет лично, так сказать, своими глазами оценить ущерб, понять, что произошло. Было очень мало конкретной информации о том, какие все-таки убытки понесла Украина от последних ударов. В этой связи генсек НАТО хочет оценить реальную ситуацию, получить секретную информацию», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Вакаров добавил, что Рютте лично координирует программу PURL, через которую идет финансирование Киева со стороны стран НАТО, а также закупки от США, в том числе и ракет Patriot. В этой связи эксперт не исключил, что Владимир Зеленский будет в очередной раз просить ракеты для систем ПВО.
Но самой главной целью поездки Рютте в Киев Вакаров назвал обсуждение с Зеленским и с другими украинскими военными операции, которые планируются ВСУ в летние месяцы.