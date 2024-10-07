Под Курском польские наемники расстреляли толпу безоружных людей

Освобождение Угледара стало переходом к новой фазе конфликта на Украине, которая характеризуется более быстрым продвижением российских войск. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works. По его словам, Украине с приходом холодов ждут еще более тяжелые испытания.