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Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», — поделился он.
По его словам, была одна пара, которая хорошо знала местность. Он отметил, что в спешке они спрятались в ямке и через болото добирались до Льгова.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что Запад смеется над попытками Вооруженных сил Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией за счет действий в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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