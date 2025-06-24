«Секс-куклы на СВО»: Как российские солдаты применяют надувных кукол
Российские солдаты обманули ВСУ, используя надувных кукол из секс-шопа
Российские военные для создания ложных целей на поле боя использовали надувных кукол из секс-шопа. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с URA.RU.
Эксперт сообщил, что в самом начале специальной военной операции российским солдатам пришла в голову идея использовать надувных кукол из секс-шопа в качестве макетов для обмана противника. По задумке, манекены должны были отвлечь внимание боевиков ВСУ и спровоцировать расход боеприпасов по ложным целям.
«Противник очень часто их обстреливал, обстреливали их и снайперы, и минометы, вскрывая свои огневые точки. Сначала раны на телах этих замечательных барышень мы лечили просто скотчем, но потом пришло время, когда они пришли в полную негодность и пришлось с ними проститься», — рассказал Гагин.Кроме того, российские военные обманули тепловизоры врага, используя подогревающие элементы в куклах.