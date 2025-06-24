Служба по контракту 2025: Боевая подготовка вступивших в ряды ВС РФ, денежное довольствие и преференции

24 июня 2025, 15:02

Заключение контракта с Министерством обороны на службу в зоне специальной военной операции представляет собой важный шаг для многих граждан, желающих внести свой вклад в защиту страны. В материале «Радио 1» о программе боевой подготовки граждан, системе денежных выплат, льготах для военнослужащих и их семей, а также компенсациях при ранениях.





Содержание Подготовка военных к несению службы в зоне СВО Денежное довольствие Льготы для военнослужащих Компенсации военнослужащим при ранениях в зоне СВО Выплаты в случае гибели служащего



Подготовка военных к несению службы в зоне СВО

Денежное довольствие

Боец Валек: ВС РФ в Запорожье ДНР в ближнем бою уничтожили группу наемников

Льготы для военнослужащих

Налоговые льготы включают освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости, льготу по земельному налогу для участков до 600 кв.м, освобождение от уплаты госпошлины при обращении в суды по искам до 1 млн рублей, а также льготное налогообложение всех выплат, связанных с участием в СВО.

В жилищной политике реализуются специальные программы помощи. Военнослужащие могут воспользоваться льготной ипотекой по сниженной ставке 2% годовых в рамках "Семейной ипотеки". Параллельно продолжает действовать программа военной ипотеки, а в отдельных регионах предусмотрена возможность получения земельных участков.

Медицинское обеспечение включает бесплатное оказание всех видов помощи, внеочередное обслуживание в лечебных учреждениях, полное протезирование, а также санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих медицинских показаний.

В образовательной сфере военнослужащие и их дети получают преимущества при поступлении в вузы по квотам, возможность бесплатной профессиональной переподготовки и перевода с платного на бюджетное отделение для уже обучающихся студентов.

Трудовое законодательство гарантирует сохранение рабочих мест на период службы, начисление двойного страхового стажа, защиту от увольнения по инициативе работодателя и право возврата на прежнюю должность в течение трех месяцев после завершения службы.

Для семей военнослужащих предусмотрены особые условия: приоритетное зачисление детей в детские сады и школы, бесплатное питание в образовательных учреждениях, оздоровительные путевки, ежемесячные пособия, а также специальные условия по кредитам, включая каникулы и списание задолженности до 10 миллионов рублей.

Компенсации военнослужащим при ранениях в зоне СВО

Выплаты в случае гибели служащего



