Служба по контракту 2025: Боевая подготовка вступивших в ряды ВС РФ, денежное довольствие и преференции
Заключение контракта с Министерством обороны на службу в зоне специальной военной операции представляет собой важный шаг для многих граждан, желающих внести свой вклад в защиту страны. В материале «Радио 1» о программе боевой подготовки граждан, системе денежных выплат, льготах для военнослужащих и их семей, а также компенсациях при ранениях.
Подготовка военных к несению службы в зоне СВОПеред отправкой подписавшие контракт граждане проходят усиленный курс боевой подготовки. Физическая подготовка включает бег с нагрузкой (5–10 км), силовые упражнения и марш-броски с полной экипировкой. Тактическая подготовка охватывает действия в городских условиях, работу в группе, ориентирование на местности и оказание первой медицинской помощи. Особое внимание уделяется отработке навыков выживания в экстремальных условиях.
Кроме того, служба в зоне СВО связана с высокими стрессовыми нагрузками, поэтому служащие проходят психологическое тестирование, тренинги по адаптации и общаются с ветеранами, уже имеющими боевой опыт. Важно заранее обсудить с семьей возможные сценарии и договориться о способах связи через защищенные каналы.
Денежное довольствиеСлужащие в зоне СВО получают повышенное денежное довольствие от 210 000 руб./мес. Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 50 000 рублей за захват или уничтожение военной техники и вооружения противника, а также за каждый пройденный километр в составе штурмовых групп. Кроме всего, после подписания контракта с Министерством обороны Российской Федерации гражданин, проживающий в Московской области, получает единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная единовременная выплата в размере 400 000 рублей.
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Льготы для военнослужащихВоеннослужащие, проходящие службу по контракту в зоне специальной военной операции, и члены их семей имеют право на комплекс государственных льгот и мер поддержки. Основные категории предоставляемых преференций:
- Налоговые льготы включают освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости, льготу по земельному налогу для участков до 600 кв.м, освобождение от уплаты госпошлины при обращении в суды по искам до 1 млн рублей, а также льготное налогообложение всех выплат, связанных с участием в СВО.
- В жилищной политике реализуются специальные программы помощи. Военнослужащие могут воспользоваться льготной ипотекой по сниженной ставке 2% годовых в рамках "Семейной ипотеки". Параллельно продолжает действовать программа военной ипотеки, а в отдельных регионах предусмотрена возможность получения земельных участков.
- Медицинское обеспечение включает бесплатное оказание всех видов помощи, внеочередное обслуживание в лечебных учреждениях, полное протезирование, а также санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих медицинских показаний.
- В образовательной сфере военнослужащие и их дети получают преимущества при поступлении в вузы по квотам, возможность бесплатной профессиональной переподготовки и перевода с платного на бюджетное отделение для уже обучающихся студентов.
- Трудовое законодательство гарантирует сохранение рабочих мест на период службы, начисление двойного страхового стажа, защиту от увольнения по инициативе работодателя и право возврата на прежнюю должность в течение трех месяцев после завершения службы.
- Для семей военнослужащих предусмотрены особые условия: приоритетное зачисление детей в детские сады и школы, бесплатное питание в образовательных учреждениях, оздоровительные путевки, ежемесячные пособия, а также специальные условия по кредитам, включая каникулы и списание задолженности до 10 миллионов рублей.
Компенсации военнослужащим при ранениях в зоне СВОГосударство гарантирует военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции, комплекс компенсационных выплат. Размер материальной поддержки зависит от тяжести полученных повреждений. При тяжелых ранениях предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей. Для случаев с легкими ранениями установлена выплата 1 миллион рублей, а при иных травмах — 100 тысяч рублей. Классификацию степени тяжести проводит военно-медицинская комиссия.
Помимо этого, военнослужащие имеют право на страховое возмещение от АО «СОГАЗ». Размер страховых выплат составляет 327 265 рублей за тяжелые ранения и 81 816 рублей за легкие повреждения. Для получения всех положенных компенсаций необходимо предоставить в соответствующие инстанции полный пакет медицинских документов, подтверждающих характер и обстоятельства получения ранения. Эти меры финансовой поддержки призваны обеспечить социальную защиту военнослужащих, получивших ранения при выполнении боевых задач.