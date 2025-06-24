ВС РФ перехватили дрон ВСУ с позывным MAZEFAKA в Белгородской области

Российские военные «угнали» дрон ВСУ в Белгородской области
Фото: iStock / vadimrysev

Попытка атаки гражданской инфраструктуры в Белгородской области обернулась неудачей для украинских военных. Как сообщает Telegram-канал SHOT, два FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены в сторону поселка Отрадное.



Однако российским военным удалось перехватить радиосигнал одного из дронов-камикадзе, которым управлял боец с позывным MAZEFAKA, и «угнать» его для дальнейшего уничтожения. Судьба владельца дрона остается неизвестной.

Второй беспилотник, участвовавший в атаке, был оперативно обнаружен и уничтожен в воздухе, предотвратив нанесение ущерба гражданским объектам.

Виктория Иванченко

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