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Оборону боевиков ВСУ полностью разбили на главном фронте в зоне боевых действий, заявил в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать», — сказал аналитик.По его словам, киевский режим лишился солдат и ресурсов, поэтому он не сможет совершить что-то наподобие нападения под Курском, даже если бы захотел попытаться.
«Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы», — заключил Уилкерсон.Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов