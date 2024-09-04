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Российские войска ударили ракетами по живой силе и технике боевиков ВСУ в Сумской области Украины, доложили в Минобороны РФ.
«В результате ракетного удара уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ», — прокомментировали в оборонном ведомстве.Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Аналитики говорят, что руководство Украины давно необходимо менять. В частности, отмечается, что нужно объявить импичмент главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года.
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Никита Кротов