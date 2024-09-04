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В Минобороны доложили последние новости СВО

Минобороны: ВС РФ ударили по сосредоточению боевиков и техники ВСУ под Сумами
04 сентября 2024, 11:11
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские войска ударили ракетами по живой силе и технике боевиков ВСУ в Сумской области Украины, доложили в Минобороны РФ.


«В результате ракетного удара уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ», — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Аналитики говорят, что руководство Украины давно необходимо менять. В частности, отмечается, что нужно объявить импичмент главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года.

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ВСУ бежали из укрепрайона у Невельского, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО
04 сентября 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ пытаются продвигаться в Курской области и закрепиться на занятых территориях, тем временем оборона противника рушится по всей линии фронта, армия России окружает Угледар, ведут бои в Селидово и Украинске.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 4 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Основные боевые действия идут в Суджанском и Кореневском районах, противник постоянно атакует несколькими волнами и старается сразу закрепиться вторым эшелоном. ВСУ пополняет свои потери через КПП «Суджа», перебрасывая бронетехнику и личный состав.

Тем не менее по скоплениям боевиков в лесных массивах активно работает наша авиация, применяя в том числе ФАБ-3000 с УМПК и ОДАБ.

По последним данным Минобороны РФ, нанесён удар по скоплению сил и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум, готовившихся атаковать Курскую область. Уничтожено 20 машин и до 80 боевиков.

При этом военный аналитик Юрий Подоляка сообщает, что под Курск новых мощных резервов ВСУ больше не отправляют. Основные силы теперь направлены под Покровск, Селидово и Курахово.


Покровское направление


Здесь российские бойцы продвигаются в районе села Желанное Первое. Военкор Евгений Лисицын считает, что основной акцент делается на южный участок фронта на этом направлении. ВСУ смогли стянуть резервы в Селидово и пытаются всеми силами удержать город, ведутся бои. Похожая ситуация складывается и в Украинске.

Кураховское направление


Боевики украинской армии в спешке бежали из кармана у Невельского, чтобы избежать попадания в окружение. Населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, которые продолжают здесь продвижение. ВСУ вынуждены были откатиться в район Красногоровки, потеряв большую территорию. Важно, что украинский укрепрайон у Невельского был единственным, который противник держал ещё с 2014 года. Таким образом, на Донецком направлении теперь полностью прорвана вся первая линия обороны, которую ВСУ строили 10 лет.

Южно-Донецкое направление


Бои идут в окрестностях Водяного и Пречистовки. Здесь у ВС РФ фиксируются успехи, как и к западу от Павловки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что российские бойцы взяли Пречистовку под свой контроль.

«С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре», — пишет Поддубный в своем Telegram-канале.

По Угледару армия России наносит множественные удары артиллерией и авиацией. ВС РФ продолжают акцентированное продвижение на флангах, чтобы создать угрозу окружения города. Противник характеризует ситуацию как «очень сложную».

Купянское направление


Здесь российская армия расширяет контроль над территориями в районе Песчаного. Наши штурмовики фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового. Также ведутся бои в Синьковке.

Решающий бой


Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает атаку ВСУ в Курской области решающим боем, который и станет завершением СВО.

По его словам, ВСУ перебросили в российское приграничье самые боеспособные подразделения, из-за чего у противника посыпалась оборона по всей линии фронта.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — считает Алаудинов.

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#солдат
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В Курской области уничтожили украинскую ДРГ
Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ в Курской области
04 сентября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/N-sky

Украинскую ДРГ в Курской области ликвидировали российские пехотинцы, пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — прокомментировал собеседник агентства.
Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. В Минобороны РФ докладывали, что в указанный район направили подкрепление. Противнику дали отпор бойцы Росгвардии, ВС РФ и пограничники. По заявлению главкома ВСУ Александра Сырского, нападение под Курском должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#всу
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#новости
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Пленный ВСУ рассказал, как командование бросило их подразделение
Пленный украинский солдат: командование бросило подразделение на произвол судьбы
04 сентября 2024, 10:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный ВСУ рассказал, как его командование бросило целое подразделение на произвол судьбы. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Высадили в посадке, впереди стоял пулеметный расчет. Они сбежали, бежали мимо нас и сказали, нам бежать», — сказал он.

По его словам, руководство заверяло их, что ситуация находится под контролем и за ними внимательно следят. Он отметил, что через некоторое время на них вышли российские штурмовики.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#сво
#всу
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В ВСУ заявили, что в районе Торецка все идет не по плану
Боевик ВСУ Иевлев: ситуация в районе Торецка идет не по украинскому плану
04 сентября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевики ВСУ испытывают неожиданные трудности в районе Торецка Донецкой народной республики, рассказал в эфире украинского телеканала «Еспресо» военнослужащий Украины Евгений Иевлев. С его слов, ситуация пошла не по намеченному плану. Неонацисты заминировали участок, но ВС РФ обошли противника с другой стороны.
«Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона», — прокомментировал Иевлев.

Собеседник добавил, что положение чрезвычайно сложное, украинские военные истощены, не хватает боеприпасов, а российская армия давит отовсюду.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что потери ВСУ поражают.

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#украина
#война
#сво
#всу
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#новости
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В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ
WP: за год количество могил военных ВСУ в Харькове увечилось в два раза
04 сентября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/David_Bokuchava

За год количество могил солдат Вооруженных сил Украины в Харькове увечилось в два раза. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на польскую журналистку.
Отмечается, что, по словам журналистки, следует усилить военную поддержку от президента США Джо Байдена.

«Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», – заявила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.

До этого в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#владимир путин
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#лидер
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#сво
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Эксперт с Запада сделал тревожное заявление о ВСУ: «Масштабы поражают»
Журналист Боуз заявил, что масштабы потерь боевиков ВСУ поражают
04 сентября 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские потери поражают, заявил в своих соцсетях ирландский публицист Чей Боуз, отреагировав на публикацию The Washington Post, где автор статьи подчеркнула большое количество погибших неонацистов ВСУ.
«Масштабы потерь Украины поражают», — гласит публикация Боуза.
Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский врет, когда говорит о пропаже «без вести» целых подразделений, потому что родственники «пропавших» не могут потребовать компенсации от властей.

Ранее нардеп Верховной рады Артем Дмитрук обвинил киевский режим в преуменьшении числа жертв во время удара по бывшему военному училищу в Полтаве при построении личного состава ВСУ.

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#мир
#украина
#война
#сво
#всу
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Бойцы «Центра» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков ВСУ
04 сентября 2024, 09:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны, пишет РИА Новости.
Помимо этого, в оборонном ведомстве отметили, что в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника. В их числе — американский бронеавтомобиль International MaxxPro.

Командир роты с позывным «Виктор» рассказал, что сначала взяли в плен четверых солдат ВСУ. По его словам, среди пленных был командир отделения и его бойцы. После их захвата солдат эвакуировали к нему, и во время беседы к нему вышел командир взвода, который сообщил, что удалось взять еще пленных.

«Когда их привели ко мне, оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — сказал он.

По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным «Поэт», его бойцы проникли в тыл врага и окружили его. Военный рассказал, что враг даже не осознавал, что происходит. Украинские военные выходили на позиции, полагая, что там находятся свои, а на самом деле уже были российские военнослужащие, которые захватывали их в плен.

Командир мотострелкового взвода с позывным «Сава» рассказал, что командир роты 151-й бригады, который был взят в плен, во время допроса указал данные о расположении войск, поэтому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР.

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#иностранцы
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#всу
#солдат
#удар
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Стало известно, что под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы
Сальдо: под удар по военному институту в Полтаве попали натовские инструкторы
04 сентября 2024, 09:14

Фото: iStock/Alex_Wang1

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тренировочный центр в Полтаве был базой, где преподавали иностранные инструкторы. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

Он рассказал, что теперь Вооруженные силы Украины действуют под руководством стран НАТО, которые поощряют отправку наемников. По его словам, для освоения территории необходимы центры обучения, где находятся натовские инструкторы, обучающие мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в эти центры.

Губернатор отметил, что российскими военными в Полтаве был уничтожен именно такой центр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#гибель
#лидер
#сво
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#удар
#атака
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В Махачкале задержали еще двух полицейских после гибели участника СВО
Baza: двое сотрудников ППС стали фигурантами дела о гибели участника СВО
04 сентября 2024, 09:00

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане задержали ещё двоих полицейских после смерти бойца спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы, об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, задержанные — сотрудники ППС, которые применили силу к 48-летнему участнику СВО. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ранее был задержан ещё один правоохранитель.

Джабраилова доставили в участок из-за неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, он недавно вернулся из зоны СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделе полиции мужчине стало плохо, и последние минуты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли шокер, прыгали на его ногах и стояли у него на спине.

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