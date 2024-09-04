В Курской области уничтожили украинскую ДРГ

Фото: istockphoto/N-sky
Украинскую ДРГ в Курской области ликвидировали российские пехотинцы, пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — прокомментировал собеседник агентства.Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. В Минобороны РФ докладывали, что в указанный район направили подкрепление. Противнику дали отпор бойцы Росгвардии, ВС РФ и пограничники. По заявлению главкома ВСУ Александра Сырского, нападение под Курском должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
Читайте также:
В ВСУ заявили, что в районе Торецка все идет не по плану
В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ
Эксперт с Запада сделал тревожное заявление о ВСУ: «Масштабы поражают»
Никита Кротов