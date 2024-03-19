Старший лейтенант ВС РФ Насыров спас свой батальон, используя спутниковую связь

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Российский военный Джабраил Насыров применил в зоне СВО знания, полученные в университете, и смог спасти целый батальон. Об этом он рассказал в цикле «Герои спецоперации Z». Видео опубликовал Telegram-канал Минобороны России.
Насыров является выпускником факультета специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, который он окончил с красным дипломом. Согласно сообщению ведомства, офицер смог применить знания, полученные в университете, в зоне спецоперации.
Молодой человек смог быстро восстановить связь в новой позиции в момент обстрела украинской стороной в районе поселка Таволжанка. Насыров развернул спутниковый комплект связи и связался с сослуживцами.
Его наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». Однако сам себя героем он не считает, отметив, что делал только то, что умеет.
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Молодой человек смог быстро восстановить связь в новой позиции в момент обстрела украинской стороной в районе поселка Таволжанка. Насыров развернул спутниковый комплект связи и связался с сослуживцами.
«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Даже в стрессе, под обстрелом, руки всё равно делают то, что нужно делать. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал Насыров.
Его наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». Однако сам себя героем он не считает, отметив, что делал только то, что умеет.
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Элина Позднякова