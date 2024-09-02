Бои в Курской области, штурм Угледара, отход ВСУ из Селидово: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников
Вооруженные силы Украины оставили позиции на юге Селидово на территории Донецкой народной республики, рассказали ТАСС в силовых структурах региона.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 2 сентября приводит редакция «Радио 1».
В поселке Дубовое загорелась два дома и четыре автомобиля. МЧС ликвидирует возгорание. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в МО РФ.
За сутки ВСУ 10 раз обстреляли Шебекино, ранения получили трое человек. В селе Шагаровка погиб местный житель. Под обстрелы также попали Петровка, Мокрая Орловка, Новая Таволжанка, Байцуры, Тишанка, Муром, Яковлевский округ. В Майском ранен один человек. На дороге Ясные Зори — Никольское дрон атаковал машину, ранен водитель.
В районе Мартыновки и Большого Солдатского наблюдается переброска подкреплений ВСУ. Группа войск «Север» информирует, что в результате отражения атак на населенные пункты Черкасское, Поречное и на участке Плехово-Борки было уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ. Атаки ВСУ были совершены в пешем порядке без применения бронетехники.
Российские войска подошли вплотную к Украинску и штурмуют его фланги. В Селидово российские бойцы заняли район центральной больницы в южной части населенного пункта и весь частный сектор восточнее нее.
В силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что ВСУ оставили позиции на юге Селидово.
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Атаки на российские регионыВСУ снова обстреляли Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он подтвердил попадания по социальным объектам, включая детский сад. В городе сильное задымление и возгорание на одном из объектов. Предварительно, удар наносился из РСЗО Vampire.
В поселке Дубовое загорелась два дома и четыре автомобиля. МЧС ликвидирует возгорание. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в МО РФ.
За сутки ВСУ 10 раз обстреляли Шебекино, ранения получили трое человек. В селе Шагаровка погиб местный житель. Под обстрелы также попали Петровка, Мокрая Орловка, Новая Таволжанка, Байцуры, Тишанка, Муром, Яковлевский округ. В Майском ранен один человек. На дороге Ясные Зори — Никольское дрон атаковал машину, ранен водитель.
Курская областьСамые интенсивные бои наблюдаются в Суджанском и Кореневском районах. Около Комаровки и Ольговки, где ВСУ пытаются прорваться в сторону Кремяного, продолжаются боестолкновения. Сообщается о действиях группировок ВСУ, которые безуспешно пытались пробиться между узлами обороны ВС России в направлении трассы Льгов-Курчатов.
В районе Мартыновки и Большого Солдатского наблюдается переброска подкреплений ВСУ. Группа войск «Север» информирует, что в результате отражения атак на населенные пункты Черкасское, Поречное и на участке Плехово-Борки было уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ. Атаки ВСУ были совершены в пешем порядке без применения бронетехники.
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Покровское направлениеВС РФ продолжают наступление на данном участке, ведутся бои за Селидово. Освобождена Галицыновка и Долиновка, в которых украинские боевики намеревались держать оборону после отхода из Карловки. Успех ВС РФ создает угрозу для Красногоровки с севера, до нее остаётся 8,5 км с данного направления, пишет Телеграм-канал «Два майора».
Российские войска подошли вплотную к Украинску и штурмуют его фланги. В Селидово российские бойцы заняли район центральной больницы в южной части населенного пункта и весь частный сектор восточнее нее.
В силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что ВСУ оставили позиции на юге Селидово.
«Традиционно противник оборудовал позиции в районе больницы и в самом здании. В результате штурмовых действий наших групп уцелевшая часть группы противника была вынуждена уйти», — рассказал источник агентства.Бои за Красногоровку идут несколько месяцев, украинские войска контролируют лишь малую часть северо-западной окраины.
Торецкое направлениеВС РФ освободили поселок Дружба. Благодаря этому получится усилить давление на Торецк с северного фланга. В самом городе продолжаются ожесточенные бои около местной исправленной колонии.
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Купянское направлениеЗавершилась зачистка важной стратегической точки на пути к Купянску — Синьковки. После этого ВС РФ усилили давление на Петропавловку. Освобождение поселка откроет путь для захода в Купянск с северо-восточной стороны, пишет военкор Евгений Лисицын.
Южно-Донецкое направлениеВС РФ штурмуют укрепайфоны ВСУ вблизи Угледара. Украинских боевиков обстреливают из ФАБов и артиллерии. Помимо этого, часть подразделений ВСУ отвели из Угледара на усиление в Селидово. Это создает благоприятные условия для штурма города.
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Алина Юрчак