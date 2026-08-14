Маркетплейс Ozon и связанные с ним приложения удалили из Google Play
Из онлайн-магазина приложений Google Play исчезли главные сервисы компании Ozon. В этом можно убедиться, если попытаться ввести их в строку поиска ресурса.
Мобильные пользователи вместо нужных приложений увидят пустоту. Если сделать запрос с компьютера, Google Play выдаст оповещение «страница не найдена». Речь идет как об удалении главного приложения маркетплейса, так и о невозможности скачать связанные с ним: Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. При этом в App Store и App Gallery они по-прежнему доступны для загрузки.
Ранее стало известно, что роботы-пылесосы всё чаще появляются в российских школах и больницах. Так, например, за последние два года на их закупку из бюджетных средств направили около 60 млн рублей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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