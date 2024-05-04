Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО

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Семья бывшего командира спецназа ГРУ, капитана Эдуарда Ульмана, отвергает информацию о его гибели в ходе военных действий на Украине и участии в специальной военной операции (СВО).
Об этом заявила Наталья Коробенкова, заместитель председателя общественной организации «Женщины Бурятии» и мать офицера спецназа ГРУ, Героя России Анатолия Коробенкова, который является бывшим сослуживцем Эдуарда Ульмана, пишет «Коммерсант».
По словам Натальи Коробенковой, она общалась с супругой капитана Ульмана, которая выразила недоумение по поводу распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Она отметила, что семья обладает данными о том, что Ульман погиб еще в 2007 году, и ничего другого они сообщить не могут.
Коробенкова подчеркнула, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет, даже военная прокуратура не располагает такой информацией. Она упомянула, что представитель военной прокуратуры обращался к ней и ее сыну 3 мая, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана.
Эдуард Ульман был признан виновным в 2007 году в убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы решением Северо-Кавказского военного окружного суда.
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По словам Натальи Коробенковой, она общалась с супругой капитана Ульмана, которая выразила недоумение по поводу распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Она отметила, что семья обладает данными о том, что Ульман погиб еще в 2007 году, и ничего другого они сообщить не могут.
Коробенкова подчеркнула, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет, даже военная прокуратура не располагает такой информацией. Она упомянула, что представитель военной прокуратуры обращался к ней и ее сыну 3 мая, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана.
Эдуард Ульман был признан виновным в 2007 году в убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы решением Северо-Кавказского военного окружного суда.
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Артем Кузьмин