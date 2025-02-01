Участник СВО Бой: командир штурмовиков Микич спасал жизни бойцам, рискуя своей

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Участник СВО с позывным Бой рассказал о командире штурмовой роты из Абхазии Владимире Харабуа, который погиб в январе 2024 года, вызвав огонь себя, чтобы прикрыть своих бойцов. Бой служил вместе с ним на протяжении двух лет.
По его словам, Микич (позывной Харабуа) был подполковником Центра спецназначения Службы госбезопасности Абхазии, ушел на СВО в феврале 2022 года в качестве добровольца.
Военный добавил, что Микич получал тяжелые ранения не менее пяти раз, но все равно из раза в раз возвращался в зону СВО после восстановления. Командир участвовал в штурме Авдеевки, Васильевки и Верхнеторецкого.
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«Помню, как он, рискуя собой, первый раз вытащил меня с поля боя, когда обстрел начался. Он был грамотным командиром, каждого своего бойца берег как сына родного. Благодаря этому я и выжил эти два года», — поделился Бой в беседе с RT.
Военный добавил, что Микич получал тяжелые ранения не менее пяти раз, но все равно из раза в раз возвращался в зону СВО после восстановления. Командир участвовал в штурме Авдеевки, Васильевки и Верхнеторецкого.
«Помню, мы промзону брали в Авдеевке, он получил осколочные ранения в спину, но все равно не бросал гранатомет, продолжал уничтожать противника. С позиций тоже, хоть и раненый, всегда выходил последним, убедившись, что с его группой все нормально», — отметил он.Владимир Харабуа награжден Георгиевскими крестами I и II степени в России и орденом Мужества в Абхазии.
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Данил Пономарев