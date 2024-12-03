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Семья из Курской области 3,5 месяца почти не покидала стены своего дома, потому что рядом стояли танки и иная техника ВСУ.
Вооружённые силы Украины пришли в село Казачья Локня в начале августа. Местные жители могли покидать дом по пропускам лишь когда выходили за водой и продуктами. Военнослужащие Украины не разрешали им эвакуироваться и говорили, что Российская Федерация якобы не даёт гуманитарный коридор.
Женщина с отцом, мужем и четырьмя детьми пробыла там до середины ноября.
Потом украинская армия увезла семью в Сумы. Валентина уточнила, что там женщин и мужчин разделили, а последних регулярно допрашивала Служба Безопасности Украины (СБУ). В Сумах выходцы из села Казачья Локня пробыли почти неделю. После этого Валентина и её семья вернулись на территорию Российской Федерации.
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«На самом же деле украинцы просто прикрывались нами, нашими домами и ставили рядом свою технику. По сути, мы были в плену», — обратила внимание Валентина в беседе с RT.
Женщина с отцом, мужем и четырьмя детьми пробыла там до середины ноября.
Потом украинская армия увезла семью в Сумы. Валентина уточнила, что там женщин и мужчин разделили, а последних регулярно допрашивала Служба Безопасности Украины (СБУ). В Сумах выходцы из села Казачья Локня пробыли почти неделю. После этого Валентина и её семья вернулись на территорию Российской Федерации.
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Ольга Енгалычева