Белоусов предостерег Запад от вовлеченности в украинский конфликт

Глава МО РФ Андрей Белоусов (слева)(Фото: сайт Кремля)
Рост вовлеченности Запада в украинский конфликт, а также стремление максимально навредить российской стороне чреваты прямым столкновением ядерных государств, считает глава МО РФ Андрей Белоусов.
«Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы», — сказал руководитель оборонного ведомства России в рамках заседания совместной коллегии Минобороны РФ и РБ.Ранее в Пентагоне рассказывали о нынешних возможностях киевского режима. Глава Минобороны США Ллойд Остин ответил на вопрос о том, почему Украине не помогут дальнобойные ракеты ATACMS, и чем она может их заменить.
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