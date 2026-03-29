Семья погибшего бойца СВО лишилась наследства и всех выплат
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств, предназначенных семье погибшего участника специальной военной операции Николая Омельченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, военнослужащий погиб в ноябре 2024 года при выполнении боевых задач. Спустя некоторое время после его гибели с банковских счетов незаконно списали выплаты на сумму свыше двух миллионов рублей. Предположительно, к произошедшему могут быть причастными родственники ребенка — бабушка или тетя, а также знакомые семьи.
Адвокат Мария Гусева заявила, что произошедшее вызывает серьезное возмущение, подчеркнув, что речь идет о лишении средств несовершеннолетнего. По ее словам, мать девочки ведет достойный образ жизни и полностью посвящает себя воспитанию дочери.
Юрист отметила, что обращение в правоохранительные органы направили на защиту прав ребенка и восстановление справедливости. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве.
