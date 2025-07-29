Семья погибшего участника СВО получила помощь от местных властей

29 июля 2025, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Любовь Ушанева навестила семью бойца, погибшего при исполнении воинского долга. У защитника Родины остались жена и две несовершеннолетние дочери, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





Ранее вдова военнослужащего, Ольга, обратилась с просьбой о содействии в покупке раскладного дивана — детям требовались дополнительные спальные места. Совместно с помощником Дмитрием Мурзиным Ушанева оказала финансовую поддержку на приобретение новой мебели.



Во время визита Ольга выразила благодарность за помощь в обустройстве комнаты. Старшая дочь погибшего бойца показала гостям собственноручно нарисованный портрет отца.



«Этот жест поддержки важен для семьи, оставшейся без любимого человека. В ходе встречи поступила просьба об оказании юридической помощи в вопросе раздела квартиры. Обязательно поможем семье решить жилищный вопрос и наладить быт. Воспитывать одной двоих детей непросто, поэтому такой семье нужно особенное внимание и поддержка», — подчеркнула Ушанева.