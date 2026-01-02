Семья секретаря избиркома находилась в авто, которое атаковал дрон ВСУ под Херсоном

02 января 2026, 23:36

Фото: iStock/trikolor

Семья секретаря участковой избирательной комиссии попала под удар беспилотника ВСУ в Херсонской области, который атаковал автомобиль в четверг. Об пишет РИА Новости со ссылкой на облизбирком региона.





Напомним, что ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал об атаке БПЛА по легковому авто, в котором находилась семья. Инцидент привел к смерти одного ребенка, при этом трое взрослых получили тяжёлые ранения и были госпитализированы.



По уточненной информации, нападение случилось в районе Тарасовки Алешкинского округа.





«Украинский дрон атаковал автомобиль семьи секретаря участковой избирательной комиссии №37. В результате этого террористического акта погиб ее пятилетний сын», — говорится в материале.