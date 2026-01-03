Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в четырех районах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ в четырех районах Ростовской области в ночь со 2 на 3 января. Об этом написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно, люди не пострадали.
«С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах», — уточнил Слюсарь.
При этом в слободе Семено-Камышенской Чертковского района оказались повреждены стёкла в нескольких частных домах, также пострадали электропровода на одной из опор.
Губернатор Ростовской области отметил, что энергетики оперативно восстановили подачу электричества.
