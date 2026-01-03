В Польше разразился скандал из-за серьезной ошибки Туска во время новогоднего обращения

03 января 2026, 06:30

Fakt: Депутаты Сейма обвинили премьер-министра Польши Туска в переписывании истории

Фото: iStock/Pav_1007

Польские парламентарии подвергли резкой критике премьер-министра страны Дональда Туска за грубую историческую ошибку, которую он допустил в новогоднем обращении. Об этом сообщает издание Fakt.





В своём выступлении Туск заявил, что 2026 год является 1001-м годом с момента основания Польши. Однако поляки за начало своей государственности берут 966 год — дату крещения князя Мешко I Пяста.





«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши», — заявил он в социальной сети X.