Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали атаки дронов по Херсонской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) заметно активизировали атаки при помощи беспилотников на города и сёла Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что дроны противника в последнее время всё чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре левобережья и объектам энергетического комплекса. По словам Костюкевича, ВСУ атакуют не только Каховку и Новую Каховку, но и Великолепетихский, Горностаевский, Голопристанский и Алёшкинский районы.
Кастюкевич отметил, что, несмотря на это, властям удаётся справляться с ситуацией. Постоянно работают ремонтные и инженерные бригады. Однако почти ни дня не обходится без жертв среди гражданского населения в 15-километровой зоне, с горечью заключил сенатор.
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