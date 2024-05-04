В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА

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Беспилотники ВСУ были ликвидированы у девяти населенных пунктов в Курской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, устройства были уничтожены у села Гордеевка Кореневского района, посёлка Коренево и Суджи, а также сёл Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Тёткино» и села Сергеевка Глушковского района.
Девять дронов были сбиты стрелковым оружием в районе хутора Олешня Суджанского района, а несколько других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино повреждения зафиксированы в двух домах, а также нарушено газоснабжение. Также были зафиксированы прилёты недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района, при этом никто не пострадал.
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Девять дронов были сбиты стрелковым оружием в районе хутора Олешня Суджанского района, а несколько других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино повреждения зафиксированы в двух домах, а также нарушено газоснабжение. Также были зафиксированы прилёты недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района, при этом никто не пострадал.
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Артем Кузьмин