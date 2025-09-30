Сенатор Климов: Киев хочет, чтобы атаки, как в Воскресенске, были ежедневно

30 сентября 2025, 12:52

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Киевский режим хотел бы ежедневно совершать атаки на территорию России, подобные той, которая произошла в Воскресенске. В этом уверен сенатор Андрей Климов.





Однако, по его словам, Россия защищена мощной системой противовоздушной обороны, которая эффективно защищает страну.





«Каждый такой случай — это, в общем-то, результат того, что они с утра до вечера только о том и думают, как нам вред нанести. Не надо думать, что в остальное время они были гуманными, белыми и пушистыми. Это большое заблуждение. Они никогда не были белыми и пушистыми», — сказал Климов в разговоре с Life.ru.