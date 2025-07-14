Сенатор Климов рассказал, что должен сделать Трамп для остановки конфликта России и Украины
Сенатор Климов: Трамп должен перестать подливать масло в огонь на Украине
Для окончания украинского конфликта президент США Дональд Трамп должен перестать подливать масло в огонь. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Он отметил, что в таком случае конфликт завершится быстро. По его словам, любое недоразумение может быть чревато ядерной войной, которая приведет к уничтожению Соединенных Штатов.
Если Трамп это поймет, то начнет действовать в интересах как Москвы, так и Вашингтона, подчеркнул Климов.
«Мы перейдем к нормализации дипломатических отношений. Хотя бы на уровне, который был в холодную войну в течение почти 40 лет», — заключил сенатор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.