14 июля 2025, 17:51

Сенатор Климов: Трамп должен перестать подливать масло в огонь на Украине

Фото: iStock/Diy13

Для окончания украинского конфликта президент США Дональд Трамп должен перестать подливать масло в огонь. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.





Он отметил, что в таком случае конфликт завершится быстро. По его словам, любое недоразумение может быть чревато ядерной войной, которая приведет к уничтожению Соединенных Штатов.



Если Трамп это поймет, то начнет действовать в интересах как Москвы, так и Вашингтона, подчеркнул Климов.





«Мы перейдем к нормализации дипломатических отношений. Хотя бы на уровне, который был в холодную войну в течение почти 40 лет», — заключил сенатор.