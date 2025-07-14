В Брянской областной думе призвали наказать блогера за пост о полёте на военном самолёте
Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что блогера Марию Шалаеву, опубликовавшую пост в соцсетях о полётах на военном самолете в закрытый аэропорт Ростова, необходимо привлечь к ответственности. По мнению депутата, такие действия подрывают безопасность России.
Иванов добавил, что необходимо провести тщательную проверку и выявить всех причастных к этому нарушению, а также пересмотреть законодательство, связанное с вопросами безопасности страны.
«<…> Когда какая-то малышка ради лайков и внимания начинает выкладывать в открытый доступ информацию о спецрейсах, это уже не просто глупость — это прямая угроза обороноспособности государства. Если действительно гражданская особа смогла попасть на военный самолёт, это свидетельствует о серьёзных пробелах в системе безопасности», — сказал NEWS.ru депутат.Он отметил, что такие действия дискредитируют российскую армию и могут быть использованы против государства, особенно в условиях СВО.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Шалаевой грозит до восьми лет лишения свободы, если она получила несанкционированный доступ к государственной тайне на борту военного самолёта.