В Брянской областной думе призвали наказать блогера за пост о полёте на военном самолёте

14 июля 2025, 17:09

Фото: iStock/AVZimovskoy

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что блогера Марию Шалаеву, опубликовавшую пост в соцсетях о полётах на военном самолете в закрытый аэропорт Ростова, необходимо привлечь к ответственности. По мнению депутата, такие действия подрывают безопасность России.





Иванов добавил, что необходимо провести тщательную проверку и выявить всех причастных к этому нарушению, а также пересмотреть законодательство, связанное с вопросами безопасности страны.

«<…> Когда какая-то малышка ради лайков и внимания начинает выкладывать в открытый доступ информацию о спецрейсах, это уже не просто глупость — это прямая угроза обороноспособности государства. Если действительно гражданская особа смогла попасть на военный самолёт, это свидетельствует о серьёзных пробелах в системе безопасности», — сказал NEWS.ru депутат.