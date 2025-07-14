Военкор Котенок призвал молиться за сбежавших из плена ВСУ бойцов ЧВК «Вагнер»
Российский военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем блоге.
О предполагаемом побеге стало известно в понедельник, 14 июля. По данным СМИ, четверо вагнеровцев сбежали из-под конвоя в Краматорске.
Как утверждает военкор, командование ВСУ призывает не брать бойцов ЧВК живыми, а ликвидировать их на месте. Котенок призвал всех помолиться «за русских воинов».
Ранее стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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