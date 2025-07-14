Военкор Котенок призвал молиться за сбежавших из плена ВСУ бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем блоге.



О предполагаемом побеге стало известно в понедельник, 14 июля. По данным СМИ, четверо вагнеровцев сбежали из-под конвоя в Краматорске.

Как утверждает военкор, командование ВСУ призывает не брать бойцов ЧВК живыми, а ликвидировать их на месте. Котенок призвал всех помолиться «за русских воинов».

Ранее стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0