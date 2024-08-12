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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение о том, что разрушение основ мировой ядерной безопасности приведёт к апокалипсису.
«Мир разделился на белое — на тех, кто поддерживает Россию, — и на тёмное зло, на всех тех, кто сегодня является скрытыми или явными врагами России. Всё это достаточно тревожные симптомы и заставляют задуматься о том, куда идёт мир, потому что разрушение основ мировой ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису», — отметила в беседе с RT Ковитиди.
А военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин назвал причины атаки украинцами Запорожской АЭС.
«Причина, по которой украинцы атакуют ЗАЭС, та же, по которой они пытаются атаковать Курскую область. Они надеются на некий размен, хотят обменять Курскую АЭС на Запорожскую, на ней находится три тонны оружейного плутония и около 40 тонн урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Так, по крайней мере, утверждал глава МАГАТЭ Гросси», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.Ранее ирландский журналист Чеё Боуз заявил, что операции ВСУ, совершённые в последние дни, являются настоящим сумасшествием.
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Мелисса Тимофеева