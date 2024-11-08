Сенатор подчеркнул разницу между мирными переговорами и перемирием с Киевом

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Российская сторона готова к мирному диалогу с Киевом, а не к перемирию с ним, заявил первый зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров.
«Мы готовы к мирным переговорам, но не к перемирию. Перемирие — это значит остановить военные действия. Это значит, что Украина проведет перегруппировку сил. Это значит, что получит снова оружие и в нужный момент для [США] совершит агрессию против нашей страны», — приводит слова политика медиагруппа «Россия сегодня» на Rutube.Сенатор добавил, что РФ выступает за внеблоковый статус украинской республики, а также за денацификацию и демилитаризацию. Политик уверен, что цели спецоперации будут достигнуты.
Летом президент России Владимир Путин предложил Украине отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с российских территорий и снять санкции. Киев не отреагировал.
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