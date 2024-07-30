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Сенатор Рогозин призвал вызволить бойцов ЧВК «Вагнеров» из плена туарегов в Мали

30 июля 2024, 01:22
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал вызволить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена туарегов в Мали, а после вернуть в Россию. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в тг-канале.
«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — написал Рогозин.
Он также подчеркнул, что нужно забрать тела убитых вагнеровцев и похоронить их со всеми почестями.



Ранее тг-канал Shot сообщал, что, по предварительным данным, пленных бойцов ЧВК «Вагнер», оказавшихся в руках туарегов в Мали, удалось выкупить.

О ситуации в Мали группа «Вагнер» заявила сегодня, 29 июля, сообщив, что на прошлой неделе вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.

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#плен
#мали
Галкин* обжаловал в Верховном суде РФ отказ исключить его из реестра иноагентов
30 июля 2024, 05:35

Фото: istockphoto/arsenisspyros

Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* добрался до Верховного суда РФ с обжалованием отказа исключить его из данного реестра. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости. Уточняется, что дату заседания пока не назначили.
«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена», — приводится комментарий суда.
Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключать бежавшего за границу шоумена из реестра иностранных агентов.

До этого сообщалось, что Минюст РФ не нашел оснований для признания жены Галкина* певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — указано в ответе министерства.
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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
#суд
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#семьи
#минюст рф
#иноагент
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Ростовский ГУФСИН опроверг установку виниров за 800 тысяч члену банды Цапков
30 июля 2024, 04:25

Фото: istockphoto/Max_grpo

ГУФСИН по Ростовской области опровергло сообщения об установке дорогих виниров отбывающему пожизненный срок члену банды Цапков Владимиру Алексееву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина не ставил себе в ростовском СИЗО-1 новые зубы стоимостью 800 тысяч рублей, говорится в заявлении.
«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — указано в сообщении.
В ГУФСИН также добавили, что Алексееву не протезировали зубы — ни в медсанчасти, ни в государственных или частных клиниках.

Банда Цапков держала в страхе станицу Кущевскую с 1998 по 2010 год. На счету у преступников — 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

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#убийство
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#сизо
#фсин
#информация
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В Великобритании собака раньше врачей обнаружила раковую опухоль и спасла хозяина
В Великобритании 65-летний мужчина узнал о раковой опухоли благодаря собаке
30 июля 2024, 04:13

Фото: istockphoto/shironosov

В Великобритании собака по кличке Джесси почуяла раковую опухоль у 65-летнего хозяина раньше, чем он узнал о своей болезни от медиков, чем и спасла ему жизнь. Об этом пишет Daily Mail.
Марк Аллен заметил странное поведение своего питомца в 2016 году. Собака стала ластиться к хозяину намного чаще, чем обычно. Причину такого поведения он узнал лишь через год, когда заметил полип в носу и обратился к лору.

Во время приема у врача он и вспомнил, что собаки могут чуять онкологические и сердечные заболевания.

По словам Аллена, когда ему пришли положительные анализы, он уже знал, что у него рак. Из-за поздней стадии рак поразил половину лица и мужчине пришлось перенести крайне сложную операцию длиной в 10 часов. Ему заменили скулу на фрагмент тазовой кости, вставили титановые пластины в челюсть, а небо и горло заменили тканями из брюшной полости. Аллену также удалили глазницу, лимфоузлы и слюнные железы.

Хозяин Джесси утверждает, что, если бы ему не сделали операцию, он бы прожил еще лишь несколько недель, а обратился к врачу он благодаря собаке.

«Она была невероятна», — вспоминает мужчина.
Джесси умерла в 2019 году.

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#анализы
#мужчина
#заболевания
#рак
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Американские ученые назвали регионы, которые скоро станут опасными из-за нарастающей жары
CNN: Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за жары
30 июля 2024, 03:32

Фото: IStock/Gunter Nuyts

Уже через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за нарастающей жары. Об этом телеканалу CNN сообщили ученые из американского университета Пердью. Температура будет непригодной для человека даже в ночное время, говорится в заявлении.
Исследователи изучили климатические изменения по всему миру и поняли, что постепенный рост средней температуры воздуха и влажности приведет к тому, что эти регионы перестанут быть пригодными для жизни человека.

«По данным исследования, Западная Африка и некоторые районы Южной Азии относятся к числу наиболее уязвимых — это регионы с очень высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к системам кондиционирования воздуха», — пишут американские ученые.
По их мнению, жара будет стоять даже ночью, что не позволит организму полноценно восстанавливаться во время сна. Как указано в исследовании, столь высокая температура воздуха сильно отразится на сердечно-сосудистой системе человека и мозге.

Ранее российские ученые назвали плюсы глобального потепления: оно позитивно повлияет на увеличение поголовья рыбы в Арктике, а климатолог Иван Алтунин считает, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.

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#регионы
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Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Меркина орденом Почета
30 июля 2024, 03:08

Фото: IStock/JessAerons

Президент России Владимир Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда и Курской дуги Зиновия Меркина орденом Почета за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовых актов.
По данным ТАСС, Зиновий Меркин отпраздновал 100-летие в этом месяце — 10 июля 2024 года. Он отправился на фронт еще будучи 17-летним подростком, сказав в военкомате, что уже совершеннолетний. Во время Великой Отечественной служил сапером, а затем в общевойсковой и инженерной разведках.

Меркин участвовал в обороне Ленинграда, воевал на Невском Пятачке, сражался на Курской дуге. За годы войны четырежды был ранен, но всегда возвращался в строй, дойдя в итоге до Праги и Берлина. Имеет орден Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медаль «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Сейчас Зиновий Меркин активно участвует в патриотических мероприятиях — встречается со школьниками, снимается в документальных фильмах, посещает конференции.

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#ветеран
#награда
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МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
30 июля 2024, 02:55

Фото: IStock/JessAerons

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань-Адлер после ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в тг-канале. На месте крупной аварии работали 324 специалиста и 109 спецмашин, говорится в сообщении.
«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», — заявили в МЧС.
ДТП произошло сегодня днем, 29 июля, на перегоне Гремячая-Котельниково, когда водитель большегруза выехал на ж/д при красном сигнале светофора, и в него врезался пассажирский поезд №491 Казань – Адлер. В аварии пострадали 52 человека.

В администрации Волгоградской области ранее заявляли, что в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети.

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Домен Wildberries перешел к компании РВБ, основанной маркетплейсом вместе с Russ
30 июля 2024, 01:52

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Собственность на домен Wildberries перешла к компании РВБ, которую маркетплейс основал вместе с организацией Russ. Соответствующая информация появилась в сервисе для проверки доменных имен. Это связано со сделкой двух компаний, уточняет РИА Новости.
Смену владельца подтвердил агентству и директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, объяснив, что это часть сделки Wildberries и Russ.

ООО «РВБ» учредили в начале июля. 65% его активов принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», владеющей Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ.

Ранее совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию.

По его мнению, происходящее с Wildberries — это удивительная и беспрецедентная ситуация, ведь тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором компании, может стать проблемой.

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Суд оставил без движения иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»
30 июля 2024, 00:47

Фото: istockphoto/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск от потерпевших и семей погибших в теракте в «Крокус сити холле» к «Ингосстраху». Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Подробности и основания для такого решения не уточняются.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения», — указано в сообщении.
Истцы обратились в суд, чтобы тот подтвердить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, который заключили между собой АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Ранее свидетельница теракта Анастасия Родионова сообщала, что сотрудники следственных органов продолжают опрашивать людей, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день атаки террористов.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.

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#здание
#пострадавший
#страхование
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Павел Дуров рассказал, как ему удалось стать отцом более 100 детей в 12 странах
Основатель Telegram Дуров оказался отцом более 100 детей после донорства спермы
30 июля 2024, 00:15

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров недавно узнал, что он оказался биологическим отцом для более 100 детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. Об этом предприниматель написал в своем тг-канале. Он также добавил, что его генетический материал хранится в замороженном виде в как минимум одной клинике ЭКО для анонимного использования.
«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей <...> Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей», — написал основатель Телеграма.
Бизнесмен отметил, что стать донором его попросил 15 лет назад один из его друзей, который вместе с женой не мог иметь детей. Руководитель клиники, по словам Дурова, предложил ему сдать больше спермы, потому что «высококачественного донорского материала» не хватает.

Вместе с этим Дуров сообщил, что хочет открыть свой открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга, а также заявил о намерении бороться со стигматизацией донорства спермы как явления.

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