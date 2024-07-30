Сенатор Рогозин призвал вызволить бойцов ЧВК «Вагнеров» из плена туарегов в Мали

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал вызволить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена туарегов в Мали, а после вернуть в Россию. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в тг-канале.
«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — написал Рогозин.Он также подчеркнул, что нужно забрать тела убитых вагнеровцев и похоронить их со всеми почестями.
Ранее тг-канал Shot сообщал, что, по предварительным данным, пленных бойцов ЧВК «Вагнер», оказавшихся в руках туарегов в Мали, удалось выкупить.
О ситуации в Мали группа «Вагнер» заявила сегодня, 29 июля, сообщив, что на прошлой неделе вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.
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