Наемники из США подтвердили свое нападение на Курскую область

Фото: istock/Im Yeongsik
Американская частная военная компания Forward Observation Group («Передовая наблюдательная группа») подтвердила свое участие в нападении на Курскую область. Об этом сообщает RT, обнаружившая фотографии наемников в зарубежной социальной сети.
На странице ЧВК был опубликован снимок, на котором трое военных позируют на фоне броневика HMMWV. В центре группы находится Деррик Бейлс, основатель частной военной компании. В геолокации снимка указана Курская область.
Ранее сообщалось о захвате в плен 15 наемников в Курской области. Мирные жители также неоднократно заявляли, что сталкивались с иностранными военными на территории региона. Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.
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Ранее сообщалось о захвате в плен 15 наемников в Курской области. Мирные жители также неоднократно заявляли, что сталкивались с иностранными военными на территории региона. Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.
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Елена Перлова