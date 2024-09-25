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Сербский снайпер «Деки» рассказал, что все больше добровольцев из Балкан приезжают в Российскую Федерацию для участия в специальной военной операции. Об этом информирует РИА Новости.
«Все больше и больше добровольцев приезжают с Балкан. Вот реально их достаточно много», — поделился он.
Снайпер отметил, что если раньше таких людей было мало, то сейчас они приезжают в значительных количествах. Он не уточнил, сколько именно их, но подчеркнул, что приезжают постоянно, что, по его словам, является очень важным моментом.
Собеседник отметил, что информационную повестку на Балканах в значительной степени задают западные СМИ, а истинную картину событий удается узнавать только через социальные сети и телеграм-каналы.
«В Сербии, к сожалению, на Балканах новости — это CNN, BBC, украинские новости... Балканы — это очень серьезная такая пороховая бочка. И она может взорваться в любом направлении. Нам нужно, чтобы Балканы оставались как есть — союзником России», — заметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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