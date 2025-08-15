15 августа 2025, 09:01

Мирошник: Зеленский неприемлем для заключения соглашений по Украине

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский из-за своего правового статуса неприемлем для оформления соглашений по Украине и не сможет ничего подписать. Об этом пишет ТАСС.