В МИД РФ назвали Зеленского неприемлемым для соглашений
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский из-за своего правового статуса неприемлем для оформления соглашений по Украине и не сможет ничего подписать. Об этом пишет ТАСС.
По мнению представителя России, легитимность Зеленского должна быть подтверждена новыми выборами. Однако текущая политическая ситуация на Украине делает этот процесс сложным.
В связи с этим, Зеленский не может быть участником заключительной стадии переговоров, когда будут достигнуты соглашения, считает Мирошник.
До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придётся «кое-что» подписать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
