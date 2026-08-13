Сергей Михалок готов выступить на корпоративе россиян за €35 тысяч
Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок рассматривает предложения о закрытых выступлениях для граждан России за рубежом. Гонорар артиста составляет €35 тысяч, без учёта затрат на выполнение райдера. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Музыкант готов исполнить на частном мероприятии композиции «Капитал», «В платье белом», «Ау» и «Ты кинула». Концерты на территории России и Белоруссии в условиях заказа не предусмотрены.
Осенью у Михалка намечены гастроли в Германии. При доплате в €5 тысяч артист согласен изменить расписание и выехать на мероприятие в другую страну.
В райдер включены перелёт бизнес-классом с местом у окна, размещение в пятизвёздочной гостинице и определённый набор продуктов в гримёрной. Среди требований — пять бутылок светлого пива, литр виски, горячие закуски и полотенца чёрного цвета. Отдельным пунктом прописан запрет на личное общение организаторов с музыкантом.
Сергей Михалок родился в Белоруссии, затем жил в России и Киеве. После начала боевых действий на Украине он переехал в Прибалтику и, как утверждает SHOT, сейчас живёт в Эстонии. Артист выступает в европейских странах и США.
В начале августа Минский городской суд заочно назначил Михалку четыре года колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды.
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