Сергей Михалок готов выступить на корпоративе россиян за €35 тысяч

13 августа 2026, 08:29

Сергей Михалок (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок рассматривает предложения о закрытых выступлениях для граждан России за рубежом. Гонорар артиста составляет €35 тысяч, без учёта затрат на выполнение райдера. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.