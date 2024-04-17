Шойгу поручил дооснастить пулемётом нового штурмового робота

Фото: сайт Кремля
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил оснастить робота огневой поддержки пулемётом для проведения штурмов в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр посетил подмосковный выставочный центр «Патриот», где ему представили более 30 перспективных изделий от 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Одним из представленных изделий стал многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки. Шойгу после изучения аппарата поручил дооснастить его дополнительными пулемётами.
Также в ходе рабочей поездки министр обороны прокатился на новом легковом бронеавтомобиле, который был создан специально для армейских спецподразделений.
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Одним из представленных изделий стал многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки. Шойгу после изучения аппарата поручил дооснастить его дополнительными пулемётами.
Также в ходе рабочей поездки министр обороны прокатился на новом легковом бронеавтомобиле, который был создан специально для армейских спецподразделений.
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Анастасия Чинкова