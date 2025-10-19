США и Украина представили дальнобойный дрон Artemis
Новый беспилотник Artemis ALM-20, созданный США и Украиной, сможет поражать цели на дальности более тысячи километров. Об этом сообщила американская компания Auterion.
Согласно заявлению производителя, аппарат обладает дальностью полета до 1600 км и грузоподъемностью до 40 кг боеприпасов. По характеристикам Artemis сопоставима с беспилотниками серии «Герань».
Особенностью новинки является использование бортового компьютера Skynode N производства Auterion и собственной системы визуального ориентирования, обеспечивающей точное поражение целей даже при отказе спутниковыого навигационного оборудования. Система наведения на финальном отрезке маршрута гарантирует высокую точность попадания в цель, заявили в компании.
