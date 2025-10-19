Достижения.рф

США и Украина представили дальнобойный дрон Artemis

США и Украина создали боевой дрон с дальностью полета 1600 км
Фото: istockphoto / sommersby

Новый беспилотник Artemis ALM-20, созданный США и Украиной, сможет поражать цели на дальности более тысячи километров. Об этом сообщила американская компания Auterion.



Согласно заявлению производителя, аппарат обладает дальностью полета до 1600 км и грузоподъемностью до 40 кг боеприпасов. По характеристикам Artemis сопоставима с беспилотниками серии «Герань».

Особенностью новинки является использование бортового компьютера Skynode N производства Auterion и собственной системы визуального ориентирования, обеспечивающей точное поражение целей даже при отказе спутниковыого навигационного оборудования. Система наведения на финальном отрезке маршрута гарантирует высокую точность попадания в цель, заявили в компании.

Александр Огарёв

