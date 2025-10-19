США и Украина представили дальнобойный дрон Artemis

19 октября 2025, 04:41

США и Украина создали боевой дрон с дальностью полета 1600 км

Фото: istockphoto / sommersby

Новый беспилотник Artemis ALM-20, созданный США и Украиной, сможет поражать цели на дальности более тысячи километров. Об этом сообщила американская компания Auterion.