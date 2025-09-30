Серия взрывов прогремела над Волгоградом
Несколько взрывов зафиксировано в небе над Волгоградом. Вероятно, работают системы ПВО, передает Telegram-канал SHOT.
Местные жители в беседе с корреспондентами издания рассказали, что громкие звуки были слышны около 02:00 и 02:40 в северной части города. По предварительным данным, ПВО работает по воздушным целям. При этом в небе видны яркие вспышки, что может свидетельствовать об уничтожении летательных аппаратов.
Официальная информация по этому поводу не поступала. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
Тем временем режим ракетной опасности объявлен на территории Краснодарского края. Местные власти призвали жителей оставаться дома и укрыться в безопасных местах.
