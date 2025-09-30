Серия взрывов прогремела над Волгоградом

30 сентября 2025, 03:49

SHOT: cерия взрывов прогремела над Волгоградом

Фото: istockphoto / irontrybex

Несколько взрывов зафиксировано в небе над Волгоградом. Вероятно, работают системы ПВО, передает Telegram-канал SHOT.