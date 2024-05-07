Серия взрывов прогремела в Черноморске Одесской области

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Серия взрывов произошла в Одесской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Главком».
Отмечается, что взрывы прогремели в Черноморске в районе 14:15 мск. Не уточняется, где именно они произошли и какие объекты получили повреждения.
Незадолго до взрывов в украинском регионе объявили воздушную тревогу. Она работала с 13:49 до 14:25 мск.
Ранее сообщалось, что взрывы также прогремели в городе Белополье Сумской области Украины. Жители наблюдали столбы дыма. При этом воздушная тревога не объявлялась. Иных подробностей произошедшего не приводится.
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Незадолго до взрывов в украинском регионе объявили воздушную тревогу. Она работала с 13:49 до 14:25 мск.
Ранее сообщалось, что взрывы также прогремели в городе Белополье Сумской области Украины. Жители наблюдали столбы дыма. При этом воздушная тревога не объявлялась. Иных подробностей произошедшего не приводится.
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Анастасия Чинкова