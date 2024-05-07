ВС РФ взорвали цех по производству твердого ракетного топлива для ВСУ

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За минувшие сутки российские военные поразили цех производства твердого ракетного топлива для нужд ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также добавляется, что армия России уничтожила живую силу противника в 128-ми районах зоны проведения спецоперации.
Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника, семь французских управляемых авиабомб «Hammer» и семь чешских реактивных снарядов «Vampire».
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