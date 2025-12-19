Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне атаки БПЛА

19 декабря 2025, 01:27

Фото: iStock/Dima Berlin

Российская армия наносит удары по целям в Одессе. Беспилотники атакуют военную инфраструктуру города и области, пишет Телеграм-канал Mash.





Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов. В разных районах начались пожары. Как утверждается, основной удар пришёлся по энергетическим объектам, военным складам с боеприпасами и логистике.



«Дроны бьют по мостам в Одесской области, через которые ВСУ перевозят оружие. Не меньше 40 "Гераней" ударили по логистическому мосту в Затоке, по району Поскот и у маяка», — говорится в сообщении.