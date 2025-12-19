Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне атаки БПЛА
Российская армия наносит удары по целям в Одессе. Беспилотники атакуют военную инфраструктуру города и области, пишет Телеграм-канал Mash.
Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов. В разных районах начались пожары. Как утверждается, основной удар пришёлся по энергетическим объектам, военным складам с боеприпасами и логистике.
«Дроны бьют по мостам в Одесской области, через которые ВСУ перевозят оружие. Не меньше 40 "Гераней" ударили по логистическому мосту в Затоке, по району Поскот и у маяка», — говорится в сообщении.В настоящий момент над городом стоит зарево. В некоторых частях Одессы пропало электроснабжение.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несёт киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране