19 декабря 2025, 00:15

Килинкаров: Зеленский попробует через онлайн-голосование подделать выборы

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет через системы электронного сервиса государственных услуг «Дия» на Украине сфальсифицировать результаты возможных предстоящих выборы. В этом уверен бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.





Ранее издание argumenti.ru сообщало, что Зеленский поддержал формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах, отметил, что украинцы смогут проголосовать из-за границы. Однако он признал, что против этого выступает парламентская оппозиция.



По словам Килинкарова, Зеленский с помощью выборов попытается придать легитимность своей власти.





«Идея его заключалась в том, чтобы через "Дию" провести полностью голосование по Украине и за ее пределами в надежде на то, что он сможет сфальсифицировать выборы», — пояснил Килинкаров в разговоре с «Газетой.Ru».