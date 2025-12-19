«Фальсификация»: Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленскому выгодны онлайн-выборы
Килинкаров: Зеленский попробует через онлайн-голосование подделать выборы
Владимир Зеленский хочет через системы электронного сервиса государственных услуг «Дия» на Украине сфальсифицировать результаты возможных предстоящих выборы. В этом уверен бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее издание argumenti.ru сообщало, что Зеленский поддержал формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах, отметил, что украинцы смогут проголосовать из-за границы. Однако он признал, что против этого выступает парламентская оппозиция.
По словам Килинкарова, Зеленский с помощью выборов попытается придать легитимность своей власти.
«Идея его заключалась в том, чтобы через "Дию" провести полностью голосование по Украине и за ее пределами в надежде на то, что он сможет сфальсифицировать выборы», — пояснил Килинкаров в разговоре с «Газетой.Ru».
Зеленский хочет остаться на посту президента Украины, однако у него ничего не получится, заключил бывший депутат Рады.