Серия взрывов прогремела в Воронежской области
Не менее восьми взрывов произошли в Борисоглебске Воронежской области. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием местные жители сообщили, что громкие звуки начались около 01:30. Сначала взрывы раздались на окраине города, а потом в его северной части. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки.
По предварительной информации, Воронежскую область пытаются атаковать беспилотники ВСУ, по которым работает система противовоздушной обороны. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал об угрозе атаки БПЛА. По словам жителей Борисоглебска, в городе гремят сирены, оповещающие о воздушной опасности.
Читайте также: