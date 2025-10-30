Достижения.рф

Серия взрывов прогремела в Воронежской области

Не менее восьми взрывов произошли в Борисоглебске Воронежской области. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



В беседе с изданием местные жители сообщили, что громкие звуки начались около 01:30. Сначала взрывы раздались на окраине города, а потом в его северной части. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки.

По предварительной информации, Воронежскую область пытаются атаковать беспилотники ВСУ, по которым работает система противовоздушной обороны. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал об угрозе атаки БПЛА. По словам жителей Борисоглебска, в городе гремят сирены, оповещающие о воздушной опасности.

