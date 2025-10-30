Российская армия контролирует большую часть Покровска, кипят уличные бои — NYT

30 октября 2025, 02:16

NYT: армия России контролирует большую часть Покровска

Фото: istockphoto / Evgeny555

В Покровске идет активная фаза уличных боев между российской армией и ВСУ. Об этом пишет New York Times.





ВС РФ уже контролирует большую часть города. Если в конечном итоге Россия сможет взять Покровск, то она получит стратегически важный плацдарм, говорится в публикации.



«Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они продолжают наращивать своё присутствие, всё больше и больше, пытаясь полностью заполнить город своими силами» — сказал один из украинских военных в беседе с изданием.