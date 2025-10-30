Российская армия контролирует большую часть Покровска, кипят уличные бои — NYT
В Покровске идет активная фаза уличных боев между российской армией и ВСУ. Об этом пишет New York Times.
ВС РФ уже контролирует большую часть города. Если в конечном итоге Россия сможет взять Покровск, то она получит стратегически важный плацдарм, говорится в публикации.
«Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они продолжают наращивать своё присутствие, всё больше и больше, пытаясь полностью заполнить город своими силами» — сказал один из украинских военных в беседе с изданием.Покровск является последним крупным оборонительным рубежом ВСУ в Донецкой области. Падение города, как утверждают аналитики NYT, приблизит Москву к освобождению всего региона.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал новый пакет санкций в отношении России, которые затронет оборонную промышленность.