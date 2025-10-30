Зеленский пообещал новые санкции в отношении России
Владимир Зеленский анонсировал введение нового пакета санкций против России, включая меры против предприятий оборонной промышленности. Об этом он заявил в вечернем обращении.
По словам Зеленского, соответствующие указы будут подписаны в ближайшее время. Украина планирует синхронизировать свои ограничения с очередным пакетом европейских мер, который сейчас находится на стадии согласования.
«Мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — сказал глава киевского режима.Также Зеленский отметил, что санкции затронут сферу медиа, подразумевая ограничение деятельности ряда российских СМИ на Украине. Среди традиционных инструментов Киева значатся блокировки активов, отмена визитов, запреты на сотрудничество в области науки, культуры и торговли, а также лишение государственных наград.