30 октября 2025, 01:03

Зеленский пообещал новые санкции в отношении России

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал введение нового пакета санкций против России, включая меры против предприятий оборонной промышленности. Об этом он заявил в вечернем обращении.





По словам Зеленского, соответствующие указы будут подписаны в ближайшее время. Украина планирует синхронизировать свои ограничения с очередным пакетом европейских мер, который сейчас находится на стадии согласования.



«Мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — сказал глава киевского режима.