Два человека пострадали в результата удара ВСУ по Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа, ранения получили два мирных жителя. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, FPV-дрон упал на землю и сдетонировал в населенном пункте Нижнее Берёзово-Второе. В результате мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бойцы самообороны эвакуировали пострадавшего и передали его врачам.
Кроме того, медицинская помощь потребовалась жительницы села Замостье в Грайворонском округе. Ее с баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 областной столицы.
Ранее от беспилотника ВСУ чуть не погибла глава Белгородского района Татьяна Круглякова. Она успела покинуть транспортное до средство до момента атаки.
Читайте также: