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Серия взрывов прозвучала в Харькове. Об этом сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«В городе серия взрывов», — гласит публикация в Telegram-канале.
По информации онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога звучит в городе больше трех часов. Также ее объявили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях республики.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, поражая военные объекты противника. Боевики ВСУ в ответ бьют по гражданским объектам, в результате чего страдают женщины и дети. Недавно украинские неонацисты ударили по Севастополю. Погибли четыре человека. Использовались американские ракеты ATACMS.
Помимо проведения боевых действий, Россия предпринимает попытки договориться с Киевом мирно, однако там инициативы со стороны РФ считают обманом.
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Никита Кротов